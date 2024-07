Tras el evento telúrico registrado en la región de Arequipa, las autoridades emitieron una alerta de tsunami en el litoral peruano, la cual fue cancelada horas después. En La Libertad, esta información también fue confirmada por el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional.



El sismo de magnitud 7 en la escala de Richter registrado en la madrugada del 28 de junio en la región de Arequipa ha generado preocupación en las demás regiones de la costa peruana. Como medida preventiva, las autoridades emitieron una alerta de tsunami en el litoral, la cual fue cancelada horas después. Esta información fue confirmada por Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.



Pese a ello, no hay razón para quedarse de brazos cruzados, ya que no estamos exentos de sufrir estos eventos. Los funcionarios aseguran estar tomando medidas preventivas de manera sostenida para que estas situaciones no nos tomen por sorpresa, como la implementación de almacenes con ayuda humanitaria.



También es importante que la ciudadanía colabore, estando preparados tanto en el hogar como en las calles, las cuales deben mantenerse despejadas para una eventual evacuación de emergencia



No hay que olvidar tener siempre a disposición una mochila de emergencia que incluya lo esencial ante la posibilidad de un movimiento telúrico.



