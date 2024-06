EP35 | Qué debe comer la gestante



Para muchos se resume en comer lo que provoca a la gestante, en abundancia y con antojos incluidos, sin embargo debes saber que lo que come la gestante puede tener un impacto negativo si no logra un buen balance entre los alimentos. En este episodio encontrarás no sólo la lista de los alimentos más importantes y aquellos que debes evitar, sino también te detallamos cómo cambia la alimentación en cada trimestre, los nutrientes que más debes cuidar y te damos un ejemplo de lo que debe comer una gestante en un día completo. Invitada: Erika Mora Nutricionista experta en salud y nutrición de la mujer por la Universidad de Barcelona. Maestra en Salud Hormonal y Fertilidad por Regenera University. Diplomado en Nutrición Infantil de Cien Nutrición Colombia.

Referencias:

Lowensohn RI, Stadler DD, Naze C. Current Concepts of Maternal Nutrition. Obstet Gynecol Surv. 2016 Aug;71(7):413-26. doi: 10.1097/OGX.0000000000000329. PMID: 27436176; PMCID: PMC4949006.

Avnon T, Paz Dubinsky E, Lavie I, Ben-Mayor Bashi T, Anbar R, Yogev Y. The impact of a vegan diet on pregnancy outcomes. J Perinatol. 2021 May;41(5):1129-1133. doi: 10.1038/s41372-020-00804-x. Epub 2020 Sep 1. PMID: 32873905.



Capítulos:

00:00 | La importancia de la alimentación durante el embarazo

03:39 | El ácido fólico en la etapa preconcepcional

05:20 | La alimentación en el primer trimestre

08:45 | La alimentación en el segundo trimestre

10:50 | La alimentación en el tercer trimestre

13:04 | Recomendaciones sobre el consumo de alcohol e hígado

33:27 | Más sobre alimentación en el tercer trimestre del embarazo

39:32 | Recomendaciones sobre bebidas durante el embarazo

41:48 | Consumo de pescado durante el embarazo

43:10 | Importancia de los huevos y los lácteos en la dieta durante el embarazo



Además hoy dia 28 de Junio en el calendario del Perú.

