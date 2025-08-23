¿PERÚ llegará al FINAL del MUNDIAL de DESAYUNOS de IBAI? ADNRPP ENTREVISTA
¡La gastronomía peruana vuelve a destacar! Tras clasificar a los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai con el emblemático pan con chicharrón y el tamal, Perú se enfrenta a Ecuador en una nueva ronda. En Ampliación de Noticias de RPP, conversamos con expertos que preparan estas delicias cada día y que nos invitan a valorar la profunda importancia cultural e histórica de estos sabores tradicionales.
ADNRPP
¿PERÚ llegará al FINAL del MUNDIAL de DESAYUNOS de IBAI? ADNRPP ENTREVISTA
¿PERÚ llegará al FINAL del MUNDIAL de DESAYUNOS de IBAI? ADNRPP ENTREVISTA.
