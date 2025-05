GRABADO el 23-05-2025

Dina Boluarte a encuestadoras: "Pónganme cero cero y nos vamos a penales"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a referirse sobre su baja popularidad reflejada en los resultados de diversas encuestas relacionadas al nivel de satisfacción de la ciudadanía con su gestión.



Durante una actividad oficial, la jefa de Estado utilizó una metáfora futbolística para instar nuevamente a las encuestadoras a que le pongan 0 de una vez por todas.



"No trabajamos para aquellas encuestas que dicen que la presidenta tiene una aprobación del 0. Qué bueno que me hayan puesto 0 porque eso es lo que les he dicho, pónganme cero cero y nos vamos a penales a ver quién mete más goles, y estos son los goles que mete el Gobierno", dijo.



FERNANDO MARCELO OPINA



Sobre ello se pronunció el periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, quien cuestionó lo dicho por Boluarte Zegarra: "Si se trata de partidos de fútbol, que me parece que es lo que ha querido decir la presidenta, su Gobierno termina goleado", sostuvo.

Desde 24 Horas

Wasi Mikuna: empresas proveedoras de alimentos no operan en las direcciones registradas.

Humberto Abanto: "Creo que el Congreso ha obrado de acuerdo al artículo 117".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025.

Carrión sobre archivo de denuncia contra Boluarte por caso Rolex: "Han obedecido el artículo 117".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 23 DE MAYO DE 2025.

Policía rescata a siete víctimas de trata de personas, entre ellas tres menores.

Sigue búsqueda de piloto desaparecida mientras Policía investiga llamada falsa.

Surco adquiere 105 nuevos patrulleros con cámaras, GPS y transmisión en vivo.

Terrorista Osmán Morote saldría en libertad gracias a Ley promovida por el Congreso.

Familiares serán responsables de deudas pendientes tras muerte del titular.

Comisión Permanente blinda a Dina Boluarte: Archivan denuncia constitucional por caso Rolex.

Dina Boluarte a encuestadoras: "Pónganme cero cero y nos vamos a penales".

Congreso: Presentan PL que permite publicar encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones.

Así cayó alias Yojairo, el expolicía que terminó liderando una red criminal.

SUAT detalla exitoso operativo para detener a 'Los Injertos del Cono Norte'.

Además hoy día 24 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.