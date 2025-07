GRABADO el 30-06-2025

Ambulantes atacan a agentes municipales en plena intervención: Piden usar armas no letales

En diferente regiones de Chile están en alerta por constantes ataques de vendedores ambulantes contra agentes municipales. Las autoridades están pidiendo una ley que permita usar armas no letales para los agentes.



