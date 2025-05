GRABADO el 21-05-2025

Fuerte crítica de turista española asaltada y secuestrada: "No podemos más que darle la razón"

Se ha hecho viral un video de una turista española recomendando que no vayan a Iquitos. Ella sufrió un asalto y secuestro cuando iba con sus compatriotas en un tour por lancha, en el río Amazonas.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ: ¿QUÉ OBSERVACIONES ENCONTRÓ OSITRAN EN LA MARCHA BLANCA?.

COMISIÓN DE ECONOMÍA DEBATEN NUEVO RETIRO DE AFP.

Alcalde de Pataz denuncia que recibe amenazas de muerte: "Me piden que renuncia a la alcaldía".

"Una profunda contradicción": Venezolanos critican a Trump por quitarles Estatus de Protección.

Murió Gloria Montenegro exministra de la mujer a los 69 años ¿De qué murió?.

Delincuentes roban auto y la usan para asaltar: Cámaras captaron su huída.

Fuerte crítica de turista española asaltada y secuestrada: "No podemos más que darle la razón".

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA: MIÉRCOLES 21 DE MAYO DEL 2025.

PREMIER Y MINISTROS DE ESTADO BRINDAN CONFERENCIA DE PRENSA.

Bebé es el primer caso después de 6 años: Lambayeque en alerta por llegada de la tos ferina.

COMISION DE JUSTICIA DEBATE LEY PARA SANCIONAR JUECES Y FISCALES.

Más motocicletas circulan sin SOAT pero nueva norma los multa ¿Cuánto tendrán que pagar infractores?.

Demuelen puestos en Terminal Pesquero: Hablan comerciantes desalojados tras fuerte enfrentamiento.

Papa León XIV hace un llamada a enviar ayuda humanitaria digna en Gaza por los niños y ancianos.

POLICÍA DECLARA SOBRE EXPLOSIVO DEJADO FRENTE A LA DIRINCRI.

Además hoy día 21 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.