Andrés Hurtado habría extendido sus tentáculos hasta la Municipalidad de Surco al utilizar sus influencias para facilitar permisos y licencias. La empresaria María Jiménez reveló en exclusiva a Panorama que “Chibolín” habría intervenido en la obtención de permisos para un complejo deportivo, beneficiando a su examiga Elizabeth Palomino.



Según Jiménez, el polémico conductor, actualmente bajo prisión preventiva por 18 meses, habría utilizado sus contactos en la Municipalidad de Surco para agilizar los trámites del complejo deportivo Comuco, ubicado en la avenida Mariscal Castilla. “El lugar estaba complicado para obtener los permisos y fue Andrés quien la ayudó a sacarlos”, afirmó Jiménez.



La denuncia no solo resalta la supuesta injerencia de Hurtado en los permisos municipales, sino también un conflicto previo entre Jiménez y Palomino por una presunta estafa en la compra de un hotel en Miraflores. Esta nueva revelación agrava el escándalo en torno a “Chibolín”, quien, según la empresaria, ayudaba a Palomino como una especie de “pago en especie” para evitar cobrarle una deuda.



SU SITUACIÓN PODRÍA COMPLICARSE



“Elizabeth me contó que Andrés le ayudó a sacar los permisos gracias a sus contactos. Por eso, no le cobraba lo que le debía”, agregó Jiménez, señalando que estas conexiones habrían sido clave para la operación del complejo deportivo. Esta nueva denuncia difundida por Panorama podría complicar aún más la situación legal del cuestionado presentador de televisión.

