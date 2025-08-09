GRABADO el 09-08-2025

Walter Astudillo: Colombia calificó de involuntario el sobrevuelo en espacio aéreo peruano

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, informó que el gobierno colombiano ha declarado que el sobrevuelo irregular de una aeronave militar sobre el espacio aéreo peruano fue un hecho involuntario. Esta aclaración fue comunicada tras el incidente ocurrido en la zona fronteriza de Santa Rosa de Loreto, en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre ambos países.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Incendio en Barrios Altos: Siniestro en edificio fue controlado por los bomberos.

Conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

Cercado de Lima: Voraz incendio consume edificio de material noble en Barrios Altos.

PJ reprograma audiencia por prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

Policía captura a presunto autor de amenaza con explosivo en pollería de Los Olivos.

Gobierno peruano anuncia avance del 70 en formalización de viviendas en Santa Rosa.

Walter Astudillo: Colombia calificó de involuntario el sobrevuelo en espacio aéreo peruano.

Arana reafirma soberanía de Santa Rosa de Loreto y descarto algún tipo de negociación.

Dictan libertad para alcalde de Medio Mundo, investigado por agresión contra su expareja.

Dia del Gato: Consejos para un correcto cuidado de los felinos en el hogar.

ACV es la segunda causa de muertes en el Perú, advierte experta.

SJL: Vecinos lanzan fuerte advertencia a delincuentes en Huáscar.

Perú no le ha quitado territorio a Colombia: Petro está totalmente equivocado, señala experto.

Tratados Perú-Colombia fijan límites claros, sostiene Gaetano Guevara.

Cancillería del Perú presenta nota de protesta a Colombia por incursión aérea no autorizada.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.