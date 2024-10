#DiegoChávez está en el programa para dejarnos todo su aguadito en #lafedecuto | El ex lateral de #Universitario de Deportes recordó todo lo que tuvo que pasar a su corta edad tras convertirse en jugador profesional. Recordó además el constante trabajo que hicieron sus padres con él y sus hermanos para poder salir adelante, sus llegada a Universitario, su crecimiento dentro del club. Además nos hablará sobre los momentos que pasó en esa famosa selección Sub 20 de Daniel Amhed, todas las anécdotas y ese aguadito que tanto les gusta sobrinos. No te pierdas esta charla que estará de pura Candela. ⚽ #trome #entrevista



Sobrin@! ¡Con Apuesta Total 😎 accede a sorteos todas las semanas! ⚽ Entérate aquí: https://enlace.at/sorteos.AT 👈🏽 ¡Para ganar, hay que creer!



Porque La Fe es lo más lindo de la vida 🙏🏻...y las Oportunidades Únicas del @BancoFalabellaPeru también 💚



00:00 INICIO

04:57 - DIEGO CHÁVEZ NOS CUENTA DE DONDE VIENE SU APODO DE "CHAVETA"

05:35 - DIEGO CHÁVEZ Y LA HISTORIA DE COMO FUE PROMOVIDO RÁPIDAMENTE AL EQUIPO PRINCIPAL

11:51 - DIEGO CHÁVEZ Y LA HISTORIA DE SUPERACIÓN CON SU FAMILIA

15:10 - DIEGO CHÁVEZ NOS HABLA SOBRE SU ETAPA EN EL COLEGIO

18:13 - DIEGO CHÁVEZ NOS CUENTA SOBRE SU ETAPA DE FORMACION EN EL FUTBOL

23:51 - DIEGO CHÁVEZ NOS HABLA SOBRE SU DEBUT EN LA PROFESIONAL CON LA U

24:52 - DIEGO CHÁVEZ RECUERDA TODO LO QUE PASÓ CON ESA FAMOSA SUB 20 DE DANIEL AMHED

42:29 - DIEGO CHÁVEZ RECUERDA SUS AMPAYS Y LA VEZ QUE LO SEMBRARON

57:26 - ÓSCAR IBÁÑEZ Y LA VEZ QUE LE DIO UNA OPORTUNIDAD A DIEGO CHÁVEZ PARA VOLVER AL FÚTBOL

01:13:52 - DIEGO CHÁVEZ PUDO JUGAR EN ARGENTINA, PERO SU AMPAY HIZO QUE NO FUERA

01:15:27 - DIEGO CHÁVEZ Y LA VEZ QUE VOLVIÓ A LA SELECCIÓN CON GARECA





Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Adem�s hoy dia 12 de Octubre en el calendario del Per�.

M�s videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.