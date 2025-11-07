GRABADO el 07-11-2025

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS MEDIODÍA - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025.

¡42 mil soles al mes! Congresista propone aumentar sueldo a miembros de Junta Nacional de Justicia.

Una joven en San Juan de Lurigancho mató brutalmente a su match de Tinder por rechazar segunda cita.

APRUEBAN INFORME PARA INHABILITAR A PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ.

Caen extorsionadores que cobraban cupo en construcción: "Dicen que se dedican al control de obras".

Adolescente cogotea, amenaza y roba a mujeres en Los Olivos: "Últimamente los robos son de esa edad".

Hijo y cabecilla logró escapar en pleno operativo: Detienen a familia extorsionadora en el Callao.

LATINA NOTICIAS MATINAL - VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025.

Paró su carro para hablar con personal de seguridad y lo asesinan: "No tenía problemas con nadie".

Madre e hija recaudaban dinero de extorsiones de Lima y Callao: Así operaba banda 'Perú Unido'.

Caen extorsionadores de transportistas en el Callao.

Policía da testimonio clave en caso contra Wanda del Valle: "Pensaban atentar contra el coronel".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.

José Jerí anuncia "acciones firmes e intensas" en su gobierno.

Mujer es asesinada a balazos por hombre que habría intentado denunciar en comisaría El Milagro.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

