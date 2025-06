GRABADO el 11-06-2025

Imágenes de búsqueda: Familiares de montañistas en nevada no pierden esperanza tras 13 días perdidos

Tres jóvenes montañistas -dos peruanos y un brasileño- se perdieron en el nevado de Artesonraju el 29 de mayo. Desde ahí, sus familiares viven preocupados, con búsquedas de rescatistas que -hasta ahora- no da fruta.



LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025.

SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO 2025.

ENCUENTRAN CUERPO DE HOMBRE EN RÍO RÍMAC.

¡Así están forrando los taxis de amarillo! Negocio ofrece este servicio tras orden de ATU.

MARIO CABANI ENVÍA CARTA NOTARIAL A DINA BOLUARTE: "SÍ FUE CIRUGÍA ESTÉTICA".

¿Por qué arrollaron a Andreína Farías y acabaron con su vida?.

María Acuña dice tener copias de sus tesis perdidas: "En Chiclayo deben estar".

CRISTINA KIRCHNER EN VIVO: ¿EXPRESIDENTA DE ARGENTINA TENDRÁ PRISIÓN DOMICILIARIA?.

Le arrancan parte de oreja a sereno en desalojo y buscan al responsable: "Tenemos varias evidencias".

LATINA EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025.

¡Delatado en video! Vecinos acusan a policía de envenenar a varias mascotas de la zona.

Atentado contra negocio de gigantografias: Cámaras captan a delincuente detonando explosivo.

Torturaban y explotaban a otras mujeres: Cae facción del Tren de Aragua dedicada a la prostitución.

Asesinato en Barrio Chino: Nuevos videos muestran a víctima esquivando disparos antes de morir.

Además hoy día 11 de Junio en el calendario del Perú.

