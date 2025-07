GRABADO el 21-07-2025

Peligroso sicario es liberado por error y escapa de Chile a Perú: "Ahí ya se pierde el rastro"

La justicia chilena liberó, por una confusión en el nombre, a un peligroso sicario venezolano, capturado apenas días atrás por balear en la cabeza a un empresario. Tomó un taxi para recorrer 700 kilómetros hasta Iquique. Cruzó la frontera hacia Perú y, desde ese momento, las autoridades no saben nada de su paradero.



Desde Latina Noticias

Peligroso sicario es liberado por error y escapa de Chile a Perú: "Ahí ya se pierde el rastro".

Roban 50 zapatillas, pero las abandonan porque solo eran del pie derecho.

Vecina graba justo cuando camión cae sobre vivienda.

Falleció Teófilo Quiroga, fundador Agua Marina: "Descanse en paz, patriarca".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 21 DE JULIO DEL 2025.

Lo acribillaron mientras bebía licor con sus amigos en un parque.

¿Quién dejó entrar a sujeto vestido de mujer que grabó escolares? "Violación a propiedad privada".

Pasajeros fueron rescatados debajo de la combi: Al menos 20 heridos tras despiste.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA POR DELITO DE COHECHO.

Maqtas y su humor irreverente durante la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo, Cusco..

Imágenes del operativo que pudo interceptar e incautar una narcoavioneta en el VRAEM..

El mayor narco de Ecuador responderá a la justicia de Estados Unidos: ¿Qué le espera a alias 'Fito'?.

Un grupo de peregrinos peruanos recibió la bendición del papa León XIV..

Cobarde ataque de extorsionadores: Se graban mientras balean a colectivero.

Fue golpeado después de que intentó defender a un vecino agredido. Cámaras registraron el ataque..

Además hoy día 21 de Julio en el calendario del Perú.

