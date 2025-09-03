GRABADO el 03-09-2025

Benavides y Espinoza juntas por reclamo presupuestal de 81 millones de soles El Comercio

Delia Espinoza y Patricia Benavides, enfrentadas desde hace meses por la reincorporación de la segunda como fiscal suprema aparecieron juntas el martes en un pronunciamiento institucional para reclamar mayor presupuesto para el Ministerio Público. Esta situación es analizada por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este miércoles 3 de setiembre.



