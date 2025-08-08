GRABADO el 08-08-2025

Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!.

Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube.

Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.

Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.

Las 5 del día: descubren 248 nuevos geoglifos con IA en Nasca.

Perú-Colombia e Isla Chinería en Santa Rosa.

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.

Panorama noticioso regional.

Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.