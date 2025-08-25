GRABADO el 25-08-2025

Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?

El friaje número 20 del año ya afecta a la selva con lluvias y ráfagas fuertes.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

SMP: Chofer y cobrador huyen tras accidente de bus que destrozó una casa.

Secretos de Cocina: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.

Secretos de Cocina: Sandra Plevisani nos enseña a preparar unos deliciosa cupcakes de chocolate.

Loreto: Pobladores de la isla Santa Rosa no cuentan con sistema de salud.

Miraflores: Policías sacarían a vecinos atrincherados en un parque.

Vecinos de Miraflores se atrincheran a parque oponiéndose a la instalación de un módulo de seguridad.

Sereno en moto invade la vereda y atropella a una mujer que caminaba tranquilamente.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de agosto de 2025.

Precios de los pescados y mariscos suben por el oleaje anómalo.

Capitanía de Puerto del Callao: ¿Hasta cuándo durarán los oleajes anómalos en el litoral peruano?.

Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?.

Turismo y actividades paralizadas en Ica debido a las constantes tormentas de arena.

Oleaje anómalo en el Perú: Más de 100 puertos cerrados y un miembro de la Marina de Guerra fallecido.

Surquillo: Hinchas de Alianza Lima y Universitario protagonizan brutal enfrentamiento.

Franco Bravo: Programa del 24 de agosto del 2025.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

SMP: Chofer y cobrador huyen tras accidente de bus que destrozó una casa

video

Secretos de Cocina: Programa del lunes 25 de agosto del 2025

video

Secretos de Cocina: Sandra Plevisani nos enseña a preparar unos deliciosa cupcakes de chocolate

video

Loreto: Pobladores de la isla Santa Rosa no cuentan con sistema de salud

video

Miraflores: Policías sacarían a vecinos atrincherados en un parque

video

Vecinos de Miraflores se atrincheran a parque oponiéndose a la instalación de un módulo de seguridad

video

Sereno en moto invade la vereda y atropella a una mujer que caminaba tranquilamente

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de agosto de 2025

video

Precios de los pescados y mariscos suben por el oleaje anómalo

video

Capitanía de Puerto del Callao: ¿Hasta cuándo durarán los oleajes anómalos en el litoral peruano?

video

Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?

video

Turismo y actividades paralizadas en Ica debido a las constantes tormentas de arena

video

Oleaje anómalo en el Perú: Más de 100 puertos cerrados y un miembro de la Marina de Guerra fallecido

video

Surquillo: Hinchas de Alianza Lima y Universitario protagonizan brutal enfrentamiento

video

Franco Bravo: Programa del 24 de agosto del 2025

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo