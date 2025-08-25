GRABADO el 25-08-2025

Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?

El friaje número 20 del año ya afecta a la selva con lluvias y ráfagas fuertes.



SMP: Chofer y cobrador huyen tras accidente de bus que destrozó una casa.

Secretos de Cocina: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.

Secretos de Cocina: Sandra Plevisani nos enseña a preparar unos deliciosa cupcakes de chocolate.

Loreto: Pobladores de la isla Santa Rosa no cuentan con sistema de salud.

Miraflores: Policías sacarían a vecinos atrincherados en un parque.

Vecinos de Miraflores se atrincheran a parque oponiéndose a la instalación de un módulo de seguridad.

Sereno en moto invade la vereda y atropella a una mujer que caminaba tranquilamente.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de agosto de 2025.

Precios de los pescados y mariscos suben por el oleaje anómalo.

Capitanía de Puerto del Callao: ¿Hasta cuándo durarán los oleajes anómalos en el litoral peruano?.

Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?.

Turismo y actividades paralizadas en Ica debido a las constantes tormentas de arena.

Oleaje anómalo en el Perú: Más de 100 puertos cerrados y un miembro de la Marina de Guerra fallecido.

Surquillo: Hinchas de Alianza Lima y Universitario protagonizan brutal enfrentamiento.

Franco Bravo: Programa del 24 de agosto del 2025.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

