Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?
El friaje número 20 del año ya afecta a la selva con lluvias y ráfagas fuertes.
SMP: Chofer y cobrador huyen tras accidente de bus que destrozó una casa.
Secretos de Cocina: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.
Secretos de Cocina: Sandra Plevisani nos enseña a preparar unos deliciosa cupcakes de chocolate.
Loreto: Pobladores de la isla Santa Rosa no cuentan con sistema de salud.
Miraflores: Policías sacarían a vecinos atrincherados en un parque.
Vecinos de Miraflores se atrincheran a parque oponiéndose a la instalación de un módulo de seguridad.
Sereno en moto invade la vereda y atropella a una mujer que caminaba tranquilamente.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de agosto de 2025.
Precios de los pescados y mariscos suben por el oleaje anómalo.
Capitanía de Puerto del Callao: ¿Hasta cuándo durarán los oleajes anómalos en el litoral peruano?.
Turismo y actividades paralizadas en Ica debido a las constantes tormentas de arena.
Oleaje anómalo en el Perú: Más de 100 puertos cerrados y un miembro de la Marina de Guerra fallecido.
Surquillo: Hinchas de Alianza Lima y Universitario protagonizan brutal enfrentamiento.
Franco Bravo: Programa del 24 de agosto del 2025.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
