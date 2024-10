https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWGAbOmyHVYSGBe6KjpWwTmH

Augusto Álvarez Rodrich hoy en #ClaroYDirecto: Conversaremos con Zelma Acosta-Rubio, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos de Interbank, sobre Go Women, un programa que busca fortalecer la independencia económica y laboral de las mujeres. De esto y más hablaremos en el programa.



00:00 Intro

00::40 Presentación

02:39 Entrevista a Zelma Acosta-Rubio sobre Go Women: ¿De qué se trata

04:46 Go Women y sus beneficios

08:28 Go Women: ¿A qué se debe el éxito del programa

10:34 Zelma Acosta-Rubio sobre la educación financiera

12:00 Zelma Acosta-Rubio sobre el programa de prevención de hostigamiento laboral

18:05 Despedida



TE PUEDE INTERESAR👇

▶️ Arde San Marcos y crece convocatoria al paro https://youtube.com/live/WDTHfbzJorY

▶️ Protesta en UNMSM y Congreso destroza la justicia https://youtube.com/live/XnN7hjKc6UI

▶️ Dina Boluarte dice que se queda hasta 2026 https://youtube.com/live/vfyZDuRvLyY



📺 Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



📱Envía tus denuncias por WhatsApp → 941 000 000



🔔 SUSCRÍBETE → https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



📰 MÁS NOTICIAS → http://larepublica.pe/

📍 FACEBOOK → https://facebook.com/larepublicape

📍 X → https://twitter.com/larepublica_pe

📍 INSTAGRAM → https://instagram.com/larepublica_pe/

📍 TIKTOK→ https://tiktok.com/@larepublica.pe

#LaRepública

Además hoy día 21 de Octubre en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.