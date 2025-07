GRABADO el 21-07-2025

Hace seis meses lo extorsionaban para que pague cupo

La noche del último viernes, el distrito de El Porvenir volvió a ser escenario de un crimen violento. Paul Otiniano Miranda, de 35 años, fue atacado a balazos mientras se hallaba dentro de su vehículo. Los sicarios habrían llegado una motocicleta para atacarlo. El hecho ocurrió cerca del polideportivo de la zona.



Otiniano era agente de seguridad de eventos, pero también trabajaba como chofer haciendo ruta de colectivo informal, según testigos del lugar. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Isabel. Sin embargo, los médicos no lograron salvarle la vida.



Según su padre, él había recibido amenazas desde hace seis meses, sin embargo, no accedió al pago de cupos.



La Policía ha iniciado las investigaciones para esclarecer las causas del atentado. Su pareja trató de auxiliarlo, mientras los esfuerzos se desvanecían al paso de los minutos.



Aunque no se descartan otras hipótesis, se presume que se trataría de un nuevo caso de extorsión.



