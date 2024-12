El Parlamento surcoreano no ha aprobado la moción de destitución del presidente Yoon Suk-Yeol, al no alcanzar el quórum por la falta de asistencia de los legisladores del partido gobernante. Yoon se encuentra enfrentando una de las mayores crisis de su mandato, tras declarar una ley marcial de emergencia, que fue revocada en 6 horas.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/@latinanoticiassub_confirmation=1



Síguenos en:

🟢WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

🟡TikTok: https://www.tiktok.com/@latinanoticias

🟠Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

⚫️Threads: https://www.threads.net/@latinanoticias.pe

🔵Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

🔴Twitter: https://twitter.com/Latina_Noticias

🟣Web: https://www.latinanoticias.pe



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, REPORTAJES PUNTO FINAL, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, LATINA NOTICIAS CENTRAL, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, PUNTO FINAL, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, FRECUENCIA LATINA.

Noticias adicionales en Latina Noticias

BOMBEROS LUCHAN CONTRA INCENDIO EN SURQUILLO

Los espectáculos navideños para disfrutar en familia: "Diseñado para sorprender a cada visitante"

¿La calle más navideña de Lima? Shows, luces y ambientes llenos de espíritu navideño

Camina por un puente de vidrio en Junín: Paisajes y atractivos turísticos de Chupaca

LATINA EN VIVO: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DEL 2024

¿Los Injertos del Cono Norte detrás del ataque? Extorsionadores lanzan explosivo a vivienda familiar

"Se ha trasladado Oxapampa a Lima": Baile, embutidos y cerveza de café directos de Pozuzo

¿La granja más grande de Perú está en Cajamarca? "Bosque de piedras que reúne historia y misticismo"

LATINA EN VIVO: NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO 24/7 - DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024

Aquí puedes encontrar arte kené en Lima: Maestra de comunidad Shipibo-Konibo ofrece sus productos

El sabor de Arequipa compartido en TikTok: "Sazón con tradición y mucho humor"

LATINA EN VIVO: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DEL 2024

"Promete dejarte sin aliento": Adrenalina al máximo en el circuito extremo de Coya

LATINA EN VIVO: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 7 DE DICIEMBRE DEL 2024

Continúa mandato de Yoon Suk-Yeol: Parlamento no aprueba moción de destitución por falta de quórum

Además hoy día 08 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de Latina Noticias

Todos los videos desde el canal Latina Noticias en Youtube.