Panorama accedió en exclusiva a documentos fiscales que demuestran que el presentador de televisión, Andrés Hurtado, se mantuvo oculto en el Hotel Westin antes de ser detenido preliminarmente por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Esto a pesar de tener contrato de alquiler vigente de una vivienda.



Pero no solo eso. Al ser intervenido en una clínica local, “Chibolín” aseguró no recordar su dirección ni tampoco sus ingresos mensuales al señalar que padecía el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sin embargo, cuando iba a ser sometido a una prueba neurológica, el artista se negó a pasar dicha pericia fiscal.



Todas estas artimañas parecen que haberle jugando en contra a Andrés Hurtado, quien a estas alturas habría perdido el valioso arraigo al no tener domicilio ni trabajo conocido, lo que, evidentemente, podría complicar su situación legal ante el pedido de 18 meses de prisión preventiva formalizado esta semana por el Ministerio Público.



AUDIO DE PERALTA



El Ministerio Público halló audios que comprometen a la fiscal Elizabeth Peralta. En las grabaciones se revelan presuntos actos de corrupción en los exámenes de ascensos en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y en las investigaciones por lavado de activos a Keiko Fujimori y al actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 29/09/2024



