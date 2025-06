GRABADO el 31-05-2025

PSG se corona CAMPEÓN por PRIMERA VEZ de la CHAMPIONS LEAGUE LR

Con un dominio absoluto de principio a fin, el París Saint-Germain goleó 5-0 al Inter de Milán en Múnich. Este abultado marcador, inédito en la historia de la competencia europea, realza aún más el título conquistado por el equipo dirigido por Luis Enrique.

psg inter psgcampeon championsleague champions psgvsinter psgvsinterresumen

psgvsintergoles championsleague2025 psgvsintermilan psgvsintermilanresumen



TE PUEDE INTERESAR

PSG vs. INTER HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis https://youtu.be/fOqPqFkDM5w

ASÍ SE VIVIÓ LA VICTORIA DE CIENCIANO https://youtu.be/lTeC1R7TAT8

EE.UU PERDERÁ 5.000 millones tras ELIMINAR el PAROLE https://youtu.be/KIemNFomlyk



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



psg

psg vs inter milan

psg vs inter milan 2025 final

psg vs inter milan resumen

psg campeon

paris saint-germain

psg campeon hoy

psg campeon hoy en vivo

psg derroto al inter

psg vencio a inter

psg gano al inter

psg campeon noticias

psg campeon resultado

psg goleo al inter

psg campeon noticias

psg campeon resultado

psg goleo al inter

psg vs inter resumen

psg vs inter goles

psg vs inter resumen del partido

psg vs inter resumen hoy

psg vs inter analisis

luis enrique

luis enrique psg

inter

inter de milan

champions league

psg vs inter

psg inter

final de la champions league

psg vs inter lo ultimo

psg vs inter hoy

psg vs inter hoy en vivo

psg vs inter VER

psg vs inter EN VIVO

psg vs inter HOY EN VIVO

psg vs inter EN DIRECTO

psg vs inter resultado

psg vs inter pronosticos

psg vs inter analisis

psg vs inter casas de apuestas

psg vs inter alineaciones

psg vs inter final de la champions league

paris saint-germain vs inter de milan

UEFA champions league

UEFA champions league final

psg vs inter partido en vivo

psg vs inter VER partido EN VIVO

noticias de psg

noticias de inter de milan

psg vs inter noticias

psg vs inter noticias de ultima hora

psg vs inter noticias de ultimo minuto

psg vs inter noticias de ultima hora

psg vs inter ultimas noticias

psg vs inter noticias de último momento

La República NOTICIAS EN VIVO: domingo 1 de junio de 2025 EnDirectoLR.

NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ ya abrió e inicia operaciones en unas horas EnVivoLR.

Minem responde a críticas por reglamento del Reinfo HardNews.

Así fue el CIERRE de instalaciones del ANTIGUO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ tras 60 años LR.

RECTORA INTERINA de la UNI es suspendida temporalmente HardNews.

MINISTRO de Energía y Minas enfrenta INTERPELACIÓN del CONGRESO HardNews.

JAIME CHINCHA entrevista a FERNANDO TUESTA sobre ELECCIONES 2026 DHAD HNewsLR.

MINISTRO Jorge MONTERO opina sobre debate de LEY MAPE HardNews.

Los TERREMOTOS más devastadores que golpearon al Perú shorts NewsLR vix.

Aeropuerto Jorge Chávez: apagan luces en antigua sede de Av. Faucett EnVivoLR.

La NUEVA y ANTIGUA MOROCOCHA: un conflicto en medio del PROYECTO MINERO TOROMOCHO HardNews.

PSG se corona CAMPEÓN por PRIMERA VEZ de la CHAMPIONS LEAGUE LR.

¿Tu celular se queda obsoleto sin avisar? Esta es la razón Datec shorts NewsLR.

Universidad de CHINA aceptará estudiantes internacionales de HARVARD NewsLR shorts NMC.

EE.UU PERDERÁ 5.000 millones tras ELIMINAR el PAROLE Noticias del 31 de mayo de 2025 LR.

Además hoy día 01 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.