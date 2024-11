Luego de que el JNE confirmara la vacancia del polémico alcalde Fernández, el burgomaestre Mario Reyna se pronunció y señaló que ahora se trabajará con mayor tranquilidad.



Como se sabe esta decisión se basa en que la exautoridad edil tiene una sentencia por un delito doloso, por lo que se hace énfasis en el inciso 6 del artículo 22 de la ley orgánica de municipalidades.



Arturo Fernández no regresará a la alcaldía de Trujillo, así lo confirmó el JNE tras revocar el acuerdo del consejo provincial. De esta manera Mario Reyna, continuará frente a la municipalidad por lo que anunció algunos cambios en las gerencias.



Agregó que el fin de estos cambios es contar con autoridades idóneas y comparó la medida a los cambios que se realizan en un equipo de fútbol pues señala que siempre se quiere tener a los mejores jugadores, en este caso a funcionarios.



Asimismo, señalo que se pretende cerrar bien el año y que ahora se podrá invertir y no ocurrirá la situación del año pasado que después de medio año se pudo invertir debido por no tener expedientes técnicos listos.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Noticias adicionales en TV Cosmos

Detienen a cuatro presuntos integrantes de “La gran alianza”

Conoce el circuito turístico de Cuispes en el Departamento de Amazonas

Cuatro presuntos extorsionadores detenidos en 24 horas

🚨 #Piura | ¡Motociclista atropella viol3ntamente a escolares! 😨

Pronunciamiento ante la suspensión de elecciones del CIP de La Libertad

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS CENTRAL15 NOVIEMBRE 2024

China reconoció a Perú como país libre de Fiebre Aftosa

Vecinos indignados por maraña de cables en urb. 20 de abril

Mario Reyna: "Ahora se trabajará con más tranquilidad"

Dos heridos dejan choque entre mototaxi y moto lineal

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS MEDIODÍA15 NOVIEMBRE 2024

Instalan butacas acrílicas en coliseo inca

CIP posterga proceso de sufragio programado para el 17 de noviembre

Trujillo: Retiran estructuras metálicas en Albarracín

Hombre se lleva palos que sostenían casona en centro histórico

Además hoy día 15 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.