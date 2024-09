#ÓscarIbáñez ex portero de la selección peruana y ex guardameta de #Universitario de Deportes llegó a #lafedecuto para soltarnos todo ese aguadito que tenía guardado tanto tiempo. Óscar recordó cómo llegó al Perú, vino a jugar por Alianza y luego contaría cómo terminó en otro club. Además nos contará todo lo que vivió en la U, cómo fueron los campeonatos con Cienciano y su convocatoria a la Selección Peruana. No te puedes perder todo este aguadito sobrino. ⚽ #trome #entrevista



00:00 INICIO

05:15 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS CUENTA DE QUE BARRIO DE ARGENTINA VIENE

06:54 ÓSCAR IBÁÑEZ Y LA HISTORIA DE COMO SE INICIÓ EN EL FÚTBOL

09:40 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS CUENTA CÓMO LLEGÓ AL PERÚ, IBA A JUGAR POR ALIANZA

12:51 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS CUENTA CÓMO FUE SU LLEGADA A UNIVERSITARIO DE DEPORTES

18:07 OSCAR IBAÑEZ RECUERDA CÓMO FUE SU PRIMER TÍTULO CON UNIVERSITARIO

24:31 ÓSCAR IBÁÑEZ RECUERDA EL BICAMPEONATO QUE GANÓ FRENTE A ALIANZA LIMA

30:58 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS CUENTA SOBRE EL APERTURA QUE GANÓ EN EL 2002

37:29 ÓSCAR IBÁÑEZ LE CUENTA A CUTO LA VEZ QUE FARFÁN LE DIJO QUE NUNCA LE PUDO MARCAR

38:48 ÓSCAR IBÁÑEZ Y CÓMO SE DIO SU PASE A CIENCIANO DE CUZCO

50:19 ÓSCAR IBÁÑEZ RECUERDA LA RECOPA CON CIENCIANO ANTE BOCA

54:24 ÓSCAR IBÁÑEZ REGRESÓ A UNIVERSITARIO EN 2008 PARA RETIRARSE EN LA U

58:36 ÓSCAR IBÁÑEZ RECUERDA SU PASO POR LA SELECCIÓN PERUANA

01:04:02 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS CUENTA ACERCA DE SU ETAPA DE TÉCNICO

01:09:24 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS HABLA DE SU RELACIÓN CON EL PROFE GARECA

01:13:25 ÓSCAR IBÁÑEZ NOS CUENTA A QUE SE DEDICA ACTUALMENTE

01:16:32 ÓSCAR IBÁÑEZ EN CONOCIENDO MÁS EL PERSONAJE



