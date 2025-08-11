GRABADO el 11-08-2025

Al Día con Willax - AGO 11 - 2/5 - CAPTIRAN A TAXISTAS QUE "PEPEABAN" A PASAJEROS Willax

Al Día con Willax - AGO 11 - 3/5 - ELECCIONES "A LA VUELTA DE LA ESQUINA" Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - 4/5 - RENZO SCHULLER HABLA DE REENCUENTRO CON GIAN PIERO DÍAZ Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - 5/5 - CASI 60 "PIENSA" QUE EL GOLPE FUE CONTRA CASTILLO Willax.

Yo Caviar - AGO 11 - 1/1 - DIBUJAN A BOLOGNESI CON SALUDO COMUNISTA Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - GARCÍA BELAUNDE SE LANZA COMO PRECANDIDATO PRESIDENCIAL Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - TERROR Y PÁNICO EN CALLE TRAS PELEA DE VÁNDALOS Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - MINISTERIOS GASTAN HASTA S/ 22 MIL EN 'COFFEE BREAKS' Willax.

Camotillo El Tinterillo - AGO 08 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - 2/5 - CAPTIRAN A TAXISTAS QUE "PEPEABAN" A PASAJEROS Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - BALEAN NEGOCIO DE VENTA DE HUEVOS Y POLLOS Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - SUPUESTOS MIEMBROS DEL 'TREN DE ARAGUA' AMENAZAN A EMPRESARIO Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - COBRADOR MUERE TRAS BALACERA Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - DISPARAN A SUJETO CERCA A PUESTO DE EMOLIENTE Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - DESMANTELAN CAMIONETA EN TIEMPO RÉCORD Willax.

Al Día con Willax - AGO 11 - POLICÍAS GOLPEAN A MUJER Y SU HIJA Willax.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

