GRABADO el 07-05-2025

Cruce del terror en Miraflores: constantes accidentes en avenida 28 de Julio con Alcanfores

Vecinos y transeúntes del distrito de Miraflores han bautizado como el cruce del terror a la intersección entre la avenida 28 de Julio y la calle Alcanfores. En los últimos días, este punto ha sido escenario de varios accidentes de tránsito, principalmente protagonizados por motociclistas que terminan impactados por vehículos que circulan a alta velocidad.



DÍA Y NOCHE HAY ACCIDENTES



Aunque en la zona se han colocado señales de pare y cruces peatonales, no existen semáforos ni rompemuelles que obliguen a los conductores a reducir la velocidad. Según los residentes, esta ausencia de infraestructura vial ha generado un paso sumamente peligroso, sobre todo en horas punta, cuando los peatones deben esperar hasta diez minutos para cruzar, dependiendo de la amabilidad o prudencia de los choferes.



El problema se agrava porque Alcanfores desemboca directamente en 28 de Julio, una avenida con prioridad vehicular, pero donde los automóviles no siempre respetan las reglas básicas de precaución al doblar.



Además, la obra vial realizada recientemente en la zona no contempló la instalación de reductores de velocidad, y ahora, de ser necesaria su implementación, implicaría volver a intervenir la vía, afectando el tránsito nuevamente.



Desde la municipalidad aún no se ha dado una respuesta concreta, pero los vecinos piden con urgencia la colocación de rompemuelles y mayor control de tránsito, ya que la intersección conecta avenidas como Larco, La Paz y la vía de evitamiento, lo que la convierte en un punto clave del flujo vehicular de Miraflores.

Desde 24 Horas

Además hoy día 07 de Mayo en el calendario del Perú.

