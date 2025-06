GRABADO el 29-06-2025

Laly Goyzueta y su lucha más dura: Apostar por la vida me salvó de la bulimia

Famosa por su talento en la actuación, Laly Goyzueta muestra ahora su rostro más humano. En esta entrevista junto a Mónica Delta y Santiago Gómez, confiesa cómo enfrentó trastornos alimenticios, la presión mediática, su baja autoestima y momentos oscuros. Apostar por la vida me salvó: Una conversación necesaria sobre lo que no se ve en las pantallas.



LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 29 DE JUNIO DEL 2025.

