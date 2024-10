Los colegios de distintas partes del Perú se ven obligados a pagar cupos por las constantes extorsiones que sufren desde hace años. De acuerdo con información que El Comercio recogió de autoridades y representantes de asociaciones de centros educativos, cuando ceden, en promedio pagan cupos de entre S/10.000 y S/20.000 a través de diferentes modalidades. Quienes no ceden sufren atentados. No hay cifras totales de casos porque no todas las escuelas presentan denuncias ante la policía. Las instituciones que están en las zonas periféricas de Lima Metropolitana o de Trujillo (La Libertad) son las más extorsionadas porque en estos lugares la presencia policial es menor.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



#elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

Más videos de Diario El Comercio Videos

Todos los videos desde el canal Diario El Comercio Videos en Youtube.