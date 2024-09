https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

Alianza Lima se enfrenta a Melgar en Matute con la obligación de ganar para recuperar el liderato del Torneo Clausura 2024. ¿Guerrero será titular Mientras tanto, Universitario se alista para su reto ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. ¿Podrán los 'cremas' lograr la hazaña en la altura Esto y más en #Líbero.



00:00 Presentación

00:45 Líbero: Portada de hoy

01:26 Torneo Clausura 2024: Alianza Lima en búsqueda de la cima

06:20 Fecha 23 del Torneo Clausura 2024: Alianza Lima vs. Melgar

08:44 Alianza Lima vs. Melgar: Alineación blanquiazul

10:27 ¿Universitario podrá ganar a Comerciantes Unidos

15:07 Universitario: ¿Rodrigo Ureña está de vuelta

18:51 Sporting Cristal vs. UCV: ¿Quién ganará

21:27 Fixture: Agenda de hoy

22:30 Despedida



