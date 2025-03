GRABADO el 23-03-2025

Las guerras de las máquinas: Tráilers y Aduaneros vs los operadores del puerto del Callao

La modernización del puerto del Callao contrasta con un problema que crece cada día: largas colas de tráilers, congestión vehicular y pérdidas millonarias. Los choferes denuncian que llegan a esperar hasta ocho horas para ser atendidos, mientras enfrentan inseguridad y la falta de atención eficiente por parte del sistema.



Todos los días hacemos colas de 8 horas, entramos al puerto y no nos atienden porque no hay máquinas, relató un chofer a Panorama. Este testimonio es solo uno de los varios que describen el desgaste físico y económico que sufren los conductores aduaneros, obligados a permanecer en sus vehículos por miedo a ser asaltados.



Las cámaras de nuestro dominical captaron a un sujeto que exigía pagos a los choferes a cambio de supuesta protección. Al ser confrontado por el equipo periodístico, intentó intimidarlos. Estas prácticas irregulares agravan la situación de quienes trabajan en los alrededores del puerto, uno de los puntos neurálgicos del comercio exterior peruano.



MILLONARIAS PÉRDIDAS



Según Robert Taylor García, director de la Asociación de Aduanas del Perú, se pierden cerca de 84 millones de dólares anuales debido a los retrasos, mientras que el impacto en el transporte marítimo asciende a los 180 millones. Solo el uso de áreas para el retiro de mercancías representa pérdidas de entre 8 y 15 millones de dólares.



Por su parte, la empresa DP World respondió que los reclamos son válidos, pero aclaró que gran parte del problema responde a la falta de infraestructura pública adecuada. Si las vías de acceso y salida no se han intervenido en décadas, se formarán cuellos de botella fuera del terminal. Eso escapa a nuestra responsabilidad, señaló Manuel Galup, director legal de asuntos corporativos.



Sin embargo, los transportistas insisten en que la compañía debe optimizar la atención dentro del terminal para reducir los tiempos de espera y evitar que las largas colas de tráilers colapsen las vías del Callao.





Ingresa a http://ptv.pe/438393 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 23/03/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 23 DE MARZO 2025.

Polémica por examen de la academia diplomática: preguntas a la evaluación se filtraron un día antes.

Las guerras de las máquinas: Tráilers y Aduaneros vs los operadores del puerto del Callao.

Testigo contra Boluarte: fotos familiares en Palacio confirmarían su cercanía con la mandataria..

Las otras visitas del doctor Cabani: El pre y posoperatorio de la presidenta Dina Boluarte.

Tanía Ramírez y las visitas para ayudar a su hermana: La comisaría de la agente "tormenta".

Pánico de vecinos de Miraflores: sujeto desadaptado causa lesiones en menor de edad.

A la caza de la tarjeta de Dubai: desvalida a peruanos residentes en Emiratos Árabes.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 16 DE MARZO DEL 2025.

Además hoy día 30 de Marzo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.