La avenida Comandante Espinar, una de las zonas comerciales más importantes de Miraflores, enfrenta una situación crítica en plena temporada navideña. Las obras de remodelación de pistas y veredas, iniciadas en noviembre por la Municipalidad de Miraflores, han generado un impacto negativo en los comercios locales, que ven reducidas sus ventas en la época más rentable del año. Los comerciantes señalan pérdidas económicas, despidos y un notable descenso en la afluencia de clientes.



“Estamos al borde de cerrar porque no hay ingresos suficientes. Tenemos que pagar gratificaciones, mercadería y otras inversiones hechas para esta campaña”, comentó el dueño de D'Cocina, reflejando la desesperación de los empresarios. Otros, como una tienda de pastas y una veterinaria, han tenido que asumir los costos de delivery y otras estrategias para no perder más clientes, pero el esfuerzo no ha sido suficiente.



La falta de planificación de las obras es una de las mayores críticas. “Nuestros clientes no vienen porque no pueden estacionar, y los pocos que llegan encuentran clavos y escombros”, expresó la dueña de una tienda de colchones. Mientras tanto, los transeúntes también cuestionan el momento elegido para los trabajos, considerando que podrían haberse programado en otra época menos concurrida, como el verano.



COMERCIANTES AFECTADOS



Con una duración prevista de 150 días, hasta abril del próximo año, las obras han generado el descontento generalizado de los contribuyentes afectados. Los comerciantes lamentan que esta decisión de la gestión del alcalde Carlos Canales ha puesto en riesgo su sustento y sus negocios, justo cuando más esperaban prosperar.

