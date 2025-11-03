GRABADO el 03-11-2025

CADE Ejecutivos 2025: Enfoque en acción y desarrollo sostenible ADNRPP

La edición 2025 de CADE Ejecutivos promueve un enfoque proactivo centrado en las necesidades del país y la urgencia de actuar frente a desafíos críticos. Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, enfatizó que en lugar de solo diagnosticar problemáticas, es momento de implementar medidas concretas que impulsen la economía y mejoren los servicios básicos. Se busca convocar la atención sobre los temas más relevantes que afectan a la población, como la crisis de salud, educación y justicia.



María Isabel León, presidenta de Cade Ejecutivos 2025, detalla la estructura del evento, indicó que los temas abordados buscarán ser una guía para los futuros gobernantes, incentivando una participación electoral informada y responsable, especialmente en este periodo preelectoral.



