PODER JUDICIAL VERÁ SUSPENSIÓN DE PATRICIA BENAVIDES Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

PODER JUDICIAL PROGRAMÓ AUDIENCIA PARA SUSPENDER A PATRICIA BENAVIDES

El 24 de junio se verá el pedido de suspensión por 36 meses contra la exfiscal de la Nación.



PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA Y CALLAO

Aunque fue convocado con fuerza, el paro fue acatado a medias. Denuncian sicariato, extorsión y abandono del Estado. El ministro de Transportes afirma que todo "funcionó con normalidad".



FRANCISCO TÁVARA REVELA QUE NO PARTICIPÓ EN LA RESOLUCIÓN DE LA JNJ

El magistrado de la Junta Nacional de Justicia aseguró que no hubo unanimidad para reponer a Benavides y que advirtió de su ausencia a Gino Ríos. Además, denunció hostigamiento interno y reglaje.



DEFENSOR DEL PUEBLO A FAVOR DE LA REPOSICIÓN DE BENAVIDES

Josué Gutiérrez contradice su propia declaración al decir que la elección del fiscal de la Nación le corresponde a la Junta de Fiscales Supremos, pero pide acatar a la JNJ. ¿Incoherencia institucional?



COMISIÓN DEL CONGRESO CONCLUYE QUE DINA BOLUARTE ESTUVO INCAPACITADA TRAS CIRUGÍAS

Un informe parlamentario señala que la presidenta no estaba en condiciones de gobernar entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2023. Además, un peritaje asegura que su firma fue falsificada en documentos oficiales.



ENTREVISTA A JUAN PEÑA Abogado de Patricia Benavides

Hablamos sobre las contradicciones en la reposición de Benavides, los vicios procesales de la JNJ, el rol del Congreso en la denuncia constitucional, la fecha de audiencia del Poder Judicial y la supuesta falta de competencia legal y las acusaciones contra su equipo y la escena del ingreso al Ministerio Público.



