La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el procedimiento operativo para el octavo retiro de fondos acumulados.
El afiliado que decida retirar sus fondos debe presentar su solicitud indicando el monto, dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia es decir, el 21 de octubre.
Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.
