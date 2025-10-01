GRABADO el 01-10-2025

ENVIVO ¡CRONOGRAMA DE OCTAVO RETIRO DE AFP PUBLICADO! ¿CUÁNDO LLEGA TU DINERO? PUROSFACTOS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el procedimiento operativo para el octavo retiro de fondos acumulados.

El afiliado que decida retirar sus fondos debe presentar su solicitud indicando el monto, dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia es decir, el 21 de octubre.



ENVIVO ¡CRONOGRAMA DE OCTAVO RETIRO DE AFP PUBLICADO! ¿CUÁNDO LLEGA TU DINERO? PUROSFACTOS



ENVIVO ¡CRONOGRAMA DE OCTAVO RETIRO DE AFP PUBLICADO! ¿CUÁNDO LLEGA TU DINERO? PUROSFACTOS.

