GRABADO el 26-08-2025

Más de 20 heridos deja triple choque del Metropolitano cerca a estación Angamos

Bomberos y equipos de emergencia acuden al lugar para auxiliar a las víctimas.

OcurreAhora MávilaHuertas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 27 de agosto de 2025.

Pareja de mujer hallada sin vida en EE.UU. se entregó a las autoridades por el asesinato de Sheylla.

SMP: 'Marcas' roban 38 mil soles a un sujeto a punta de patadas.

¡Milagro! Mujer es arrollada mientras conducía su scooter pero casco le salva la vida.

Fiscalía allana la vivienda del hermano de la presidenta Boluarte.

ATV Noticias Central: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 26 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

La IA y el voto digital son la novedad en las elecciones presidenciales 2026.

"Los chifles del terror", intervienen establecimiento que lo preparaba en condiciones insalubres.

Pasajeros heridos del Metropolitano contaron detalles del accidente: "Estuvimos uno encima del otro".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 26 de Agosto de 2025.

Estudiante es asesinada y su cuerpo es hallado en patio de la casa de su tío político.

Ola de asaltos en motocicleta se dispara pese a que se flexibilizaron las normas.

Más de 20 heridos deja triple choque del Metropolitano cerca a estación Angamos.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.