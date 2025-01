La presidenta Dina Boluarte aseguró que pese a la apertura de carpetas fiscales en contra de ella y su gabinete, acudirá a las citaciones porque no tiene nada que tomar. Instó también a los miembros del gabinete a tener coraje respecto a sus investigaciones.



"Ya perdí la cuenta, no sé cuantas carpetas fiscales tengo, pero ninguna y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja. Ninguna por actos de corrupción. Yo me comprometí con el pueblo peruano a trabajar con las manos limpias y así lo estamos haciendo", sentenció la mandataria.



