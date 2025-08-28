GRABADO el 28-08-2025

ProInversión: Teleférico del Huascarán podría iniciar operaciones el 2028.

Durich Whittembury: "La criminalidad no va a reducirse porque salgamos de la CIDH".

Conductores y comerciantes afectados por peatonalización del Damero de Pizarro.

Ernesto Blume rechaza posible retiro del Perú de la Corte IDH: Sería un error gravísimo.

Inician trabajos de restauración del edificio Giacoletti tras siete años de abandono.

Cusco: detienen a chofer por robar dinero de mochilas de turistas en pleno tour.

Documentos revelan que trenes donados a la MML costaron más de 22 millones de dólares.

Colegio de SJL lleva casi una semana sin clases presenciales por extorsión: piden más de S/18 mil.

Nicanor Boluarte: carpeta fiscal revela que buscaba arraigo laboral a través de una empresa minera.

García Belaúnde: "Este Gabinete podría ser censurado por apoyar al hermano de la presidenta".

Gobierno peruano conforma equipo multisectorial para proyecto de soberanía nacional.

Erick Moreno: Gobierno aprueba extradición de delincuente El monstruo desde Paraguay.

Extorsionadores ahora usan explosivos con control remoto para atemorizar a transportistas.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

