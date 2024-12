En entrevista con Panorama, Carlos Adrianzén aseguró que los feriados no laborables, como es el caso de este lunes 09 de diciembre, afectan la economía del país al considerar que esta paralización perjudica principalmente a los sectores más vulnerables como los trabajadores independientes que se ganan el día a día.



“Los feriados en sí mismos son lindas ideas porque se acuerda de una fecha conmemorativa y no estoy en contra de eso. El problema es cuando el Gobierno impone que no se trabaje un día. Cuando se da un día no laborable, se daña al pueblo, a la gente más pobre, a los trabajadores independientes”, sostuvo el economista.



El congresista de la República que propuso que el 09 de diciembre sea feriado no laborable es Germán Tacuri en conmemoración de la Batalla de Ayacucho. Así como él, el parlamentario Roberto Chiabra también incentivó a que el 07 de junio sea feriado no laborable para recordar la Batalla de Arica y el Día de la Bandera.



MÁS FERIADOS NO LABORABLES



Del mismo modo, Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular, sugirió que el 23 de julio sea declarado feriado no laborable en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú. De igual manera, la exministra de Pedro Castillo, Silvana Robles, creo un feriado no laborable el 06 de agosto con motivo de la Batalla de Junín.

