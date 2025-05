GRABADO el 06-05-2025

Pescadores cancelarían su día por totorales dañados

Percy Valladares, defensor de los totorales de Huanchaco, denunció que no hay avances concretos en la solución de la contaminación que afecta a este ecosistema. Las aguas de las lagunas de oxidación continúan perjudicando los totorales, materia prima esencial para fabricar los caballitos de totora, herramienta clave para los pescadores artesanales.



Valladares señaló que, hasta la fecha, Sedalib no ha asumido responsabilidad alguna sobre este problema ambiental. Además, cuestionó que en las reuniones técnicas no se haya convocado a todos los colegios profesionales, restando así pluralidad a las propuestas de solución.



Por su parte, Javier Terrones, presidente de la Asociación de Pescadores de Huanchaco, anunció que este año no celebrarán el Día del Pescador.



Afirmó que las reuniones organizadas por las autoridades no están resolviendo nada y lamentó la falta total de apoyo institucional.



