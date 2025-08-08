PUTIN informó a XI sobre conversaciones entre Rusia y EE. UU. Noticias del 8 de agosto de 2025
Putin llamó a Xi Jinping para reportar conversaciones entre Rusia y EE.UU.
Sheinbaum desestima acusación de EE.UU. contra Maduro
Trump teme que la justicia prohíba sus aranceles
Embajador palestino ante la ONU denuncia plan israelí sobre Gaza como "cruel"
UE insta a Israel debe reconsiderar el plan de control de Gaza
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
putin estados unidos
nicolas maduro estados unidos
xi jinping y trump
xi jinping rusia
noticias china
xi jinping noticias
xi jinping vladimir putin
xi jinping y putin
claudia sheinbaum estados unidos
claudia sheinbaum maduro
claudia sheinbaum acusación estados unidos
trump aranceles
nicolas maduro sheinbaum
nicolas maduro claudia sheinbaum
trump noticias aranceles
union europea israel
union europea gaza
israel gaza
franja de gaza noticias
nicolas maduro hoy
nicolas maduro
gaza noticias
benjamin netanyahu
noticias del día
noticias del 8 de agosto
noticias 8 de agosto
noticias de hoy internacionales
Desde La República - LR+
ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 04 al 08 de agosto NewsLR.
AYACUCHO FC vs ALIANZA LIMA HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
UNIVERSITARIO vs SPORT BOYS: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
PERÚ enviará protesta a COLOMBIA por sobrevuelo militar HardNews.
Buscan a joven madre que salió a comprar y no regresó a casa en Cusco EnVivoLR.
CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR.
Smartwatch vs. Smartband: todas sus diferencias DaTec.
ISRAEL aprueba plan de NETANYAHU para ocupar GAZA LR.
La NASA está de luto: Jim Lovell, héroe de Apolo 13, fallece a los 97 años LR.
PUTIN informó a XI sobre conversaciones entre Rusia y EE. UU. Noticias del 8 de agosto de 2025.
MÉXICO NIEGA conocer los VÍNCULOS DE MADURO con el CÁRTEL DE SINALOA LR.
ARANCELES de TRUMP: El GOLPE que también SUFRIRÁ EE. UU. NewsLR.
¿Por qué el DÓLAR ha PERDIDO EL 98 DE SU VALOR desde 1971? NewsLR.
Gabinete de BOLUARTE se pronuncia tras tensión con Colombia por Isla Santa Rosa HLR.
Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.