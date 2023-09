Un tercio de las cirujanas del Reino Unido fueron agredidas sexualmente por colegas, según un estudio

Casi un tercio de las cirujanas británicas sufrieron una agresión sexual por parte de sus colegas masculinos en el Reino Unido en los últimos cinco años, según un estudio publicado el martes.

La encuesta, publicada en el British Journal of Surgery, muestra que "el acoso sexual y la agresión sexual pueden ser comunes en el entorno quirúrgico británico y que la violación existe".

"Este es el momento MeToo de la cirugía", dijo Tamzin Cuming, la cirujana que preside el Foro de Mujeres en Cirugía, en el periódico The Times.

"Ahora tendremos que comenzar el verdadero trabajo para un cambio profundo", añadió.

El estudio, en el que participaron 1.434 personas de la comunidad quirúrgica (tantos hombres como mujeres), muestra que el 29,9% de las mujeres han sido víctimas de agresión sexual en los últimos cinco años. Se reportaron once violaciones.

Al mismo tiempo, más del 63% de las mujeres fueron víctimas de acoso sexual por parte de colegas masculinos y casi el 90% de las mujeres fueron testigos de acoso sexual.

Casi el 11% de las mujeres sufrieron "contacto físico forzado" en relación con las oportunidades profesionales, según el estudio encargado por un grupo de trabajo sobre comportamiento sexual inapropiado en cirugía.

Judith, que no reveló su nombre, contó a la BBC la agresión que sufrió cuando, al comienzo de su carrera, en la sala de operaciones, un cirujano que sudaba puso su cabeza en sus senos. "Me di cuenta de que se estaba limpiando la frente", explicó. La segunda vez que se acercó a su pecho, ella le ofreció una toalla pero él respondió "no, es mucho más agradable de esta manera", sin que nadie reaccionara en la sala de operaciones.

Solo el 15% de los cirujanos mejor situados son mujeres. Y de toda la profesión, menos del 30% lo son.