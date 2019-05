Pakistán quiere usar la ciencia para fijar inicio del Ramadán, los religiosos se oponen

Viernes 10 de Mayo de 2019 - Desde Islamabad (AFP)

El gobierno paquistaní provocó la cólera de los líderes religiosos conservadores al proponer que se utilicen métodos científicos para establecer el inicio del Ramadán, una fecha que cada año provoca controversias.

La aparición de la luna nueva determina el inicio del mes más santo del calendario musulmán, junto con las fiestas del Aid y el mes del duelo de Muharram.

En Pakistán, un "comité de vigilancia de la luna" dirigido por un religioso decidió este año que el ayuno se iniciaba el martes 7 de mayo, aunque numerosos países musulmanes habían empezado la víspera.

Cada año "con motivo del Ramadán, el Aid y el Muharram, surge una polémica sobre la aparición de la luna", lamentó el ministro de Ciencia, Fawad Chaudhry, en un video reciente en Twitter, explicando que vio a miembros de este comité utilizar un telescopio para llegar a sus conclusiones.

"Cuando existen medios modernos y podemos determinar una fecha, ¿por que no deberíamos utilizar las últimas tecnologías?", se preguntó.

Su ministerio formará un nuevo comité compuesto por científicos, meteorólogos y la agencia espacial paquistaní para calcular las fechas exactas del Ramadán en los próximos cinco años, con una "precisión de 100%".

La gestión del país "no puede dejarse a los mulás (religiosos)", dijo en otro tuit. El futuro tiene que pertenecer "a los jóvenes, no a los mulás", añadió. "Solo la tecnología puede hacer avanzar a la nación".

"Cualquier ministro que no conoce la sensibilidad de la religión, que no la entienda, no debería tener derecho a comentar libremente las cuestiones religiosas", le respondió el muftí Munib-ur-Rehman, el jefe del comité lunar, en una rueda de prensa.

Su comité ya cuenta con miembros de la agencia espacial y también trabaja con los servicios meteorológicos, recordó.

Durante mucho tiempo, el principal adversario del comité ha sido sin embargo el mulá Shahabuddin Popalzai, un influyente religioso en Peshawar, gran ciudad del noroeste. Este religioso anuncia generalmente el inicio del Ramadán y del Aid un día antes que el comité.

Aunque esta división daña a la unidad nacional y a la armonía social, todos los esfuerzos que se han llevado a cabo para reconciliar a Popalzai con el comité central han sido en vano.

El anuncio de Fawad Chaudhry también suscitó divisiones en las redes sociales. Un internauta criticó la llegada al poder de lo que él considera una "banda de ignorantes".

