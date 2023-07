Organismo de ONU se propone regular explotación minera submarina para 2025

La Autoridad internacional de los Fondos Marinos (ISA) adoptó el viernes una hoja de ruta para fijar en 2025 una regulación de la extracción minera submarina, ante la que las oenegés reclaman una moratoria urgente al considerarla una amenaza para los océanos.

En la decisión del viernes tras difíciles negociaciones, el Consejo de la ISA, reunido en Jamaica desde hace dos semanas, indicó su "intención de continuar la elaboración" de las reglamentaciones y procedimientos "con miras a su adopción en la 30a sesión de la Autoridad", en 2025.

"No es un plazo fijo, es un objetivo a título indicativo", comentó el mexicano Juan José González Mijares, presidente del Consejo que cuenta con 36 Estados miembros.

Hasta ahora, la AIFM se ha limitado a otorgar permisos de exploración del fondo marino.

Desde hace diez años, este consejo trabaja en un código minero que debe regular la explotación de los codiciados minerales en las profundidades marinas y en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

Pero todavía el texto está lejos de ver la luz y en este lapso se ha creado un vacío legal que puede ser aprovechado por algunos países para empezar a explotar estos fondos.

En 2021, Nauru, pequeño estado insular del Pacífico, hizo activar una cláusula para que el código minero fuera adoptado en un periodo de dos años, que expiró el 9 de julio.

Desde entonces, cualquier país puede presentar una solicitud de contrato de explotación a nombre de una empresa a la que patrocine.

De hecho, la embajadora de Nauru en la sesión, Margo Deiye, ya avanzó que su gobierno "pronto" solicitará un contrato de extracción para la empresa Nori (sigla de Nauru Ocean Resources), filial de la canadiense The Metals Company.

Si bien el Consejo reiteró que la explotación comercial "no debería llevarse a cabo" si no hay un código establecido, aún no ha tomado una decisión sobre qué proceso debe seguir una solicitud de contrato en ausencia de dicha regulación.

"Esta hoja de ruta negociada a puerta cerrada no refleja la preocupación y la oposición crecientes sobre la extracción minera submarina", denunció Sofia Tsenikli, en nombre de las oenegés Deep Sea Conservation Coalition, Greenpeace y WWF.

"Se necesita urgentemente una moratoria" de esta actividad, añadió.

La Asamblea de la ISA -de 167 estados miembros- debatirá por primera vez la próxima semana una "pausa preventiva" defendida ahora por una veintena de países, entre ellos Francia, Chile y Brasil.