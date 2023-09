Omar Hasan, el rugbier argentino que se convirtió en cantante de ópera

El argentino Omar Hasan batallaba hace unos años en los terrenos de juego tras el balón ovalado. Hoy, con 53 años, vive una nueva vida como cantante de ópera o de tango, una labor muy diferente a la de sus años como jugador de rugby.

Instalado en Toulouse (sur de Francia) desde 2004, Omar Hasan tuvo una carrera importante en el rugby profesional. Formado en Argentina, jugó sucesivamente en Nueva Zelanda (Wellington), Australia (ACT Brumbies) y luego en tres clubes históricos del sur de Francia: Auch, Agen y Toulouse.

En el Mundial de Francia-2007, con compañeros de Los Pumas de la época como Agustín Pichot o Juan Martín Hernández, consiguió ganar a los anfitriones franceses en dos ocasiones, dejando a Argentina en un histórico tercer puesto.

"Fue la apoteosis de mi carrera", recuerda. Seis meses después, con 37 años, se retiró.

El exjugador de rugby y cantante de ópera argentino Omar Hasan, fotografiado en la ciudad francesa de Toulouse el 25 de septiembre de 2023 (AFP/AFP)

- Pasión por la música -

En un primer momento, pensó que su vida post-rugby iba a dirigirse hacia la industria agroalimentaria o el comercio internacional, entre Francia y Argentina. Pero finalmente decidió dedicarse a su pasión por la música.

"Soy el único rugbier profesional reconvertido en cantante. Después del rugby sentí la necesidad de tener una actividad artística", afirma mientras toma un mate en su salón para ver por televisión el Argentina-Samoa del pasado viernes en el Mundial de rugby. Sigue como un hincha más todos los partidos de Los Pumas en esta competición.

Todo había comenzado para él en los años 1970 en la provincia de Tucumán (norte de Argentina), al pie de los Andes. De niño era muy normal escucharle cantar, tanto en el coro de su escuela como en las reuniones familiares.

Sus primeros espectáculos los dio delante de la parada del autocar en la plaza central de Choromoro, el pueblo de sus abuelos, donde pasaba los veranos. Tenía 9 años y entonaba canciones populares. Su público eran los viajeros, que le premiaban con sus aplausos antes de subir al vehículo y abandonar el lugar.

Fue por entonces cuando aquel muchacho al que castigaban a menudo en la escuela decidió alejarse del fútbol, el gran deporte nacional, para hacer primero judo y luego rugby, invitado por un amigo a participar en un entrenamiento de Natación y Gimnasia, un club de San Miguel de Tucumán.

- Proyectos de futuro -

Durante sus años en el rugby no dejó de cantar y a menudo amenizaba las concentraciones de Argentina por el mundo.

"Folclore argentino, Sinatra, julio Iglesias, arias de ópera, tango o las canciones que gustaran a mis amigos... Siempre he cantado. Me decían que tenía una voz linda, pero no me atrevía a ir más lejos. No pensaba que tuviera una voz lo suficientemente buena", confía Hasan, casado con una mujer argentina y padre de dos niños.

En 2002, en una comida después de un partido en Agen, Jean-François Gardeil quedó maravillado. Este profesor de canto lírico detectó que la voz del pilar derecho era un talento bruto que había que pulir.

"Unos días después, comenzamos con las clases. Omar es un barítono lírico central con un timbre de voz muy bonito", considera este profesor.

Unos meses después, Omar Hasan canta un tango durante un concierto solidario en el Parque de Exposiciones de Agen, donde actúa también Francis Cabrel. "Ese día comprendí que eso era lo que yo quería. Siempre soñé con cantar en un grupo, pero como jugaba los fines de semana era imposible", relata.

Una vez en Toulouse, donde jugó de 2004 a 2008, fue dedicando más tiempo a su pasión musical y entró incluso en el conservatorio de canto.

"No había que insistir mucho para que se pusiera a cantar, bastaba con decirle que lo hiciera. Ese tipo de reconversión no es frecuente, pero tampoco sorprendente. Ha pasado de una pasión a otra", cuenta uno de sus excompañeros en el Stade Toulousain, Yannick Nyanga.

Hoy Oman Hasan recorre el sur de Francia participando en representaciones de su espectáculo "Belcantor", en el que interpreta clásicos latinoamericanos, tangos, arias de ópera o la canción "Toulouse" de Claude Nougaro.

Este año cantó también en una adaptación de "Carmen" y ha tenido papeles secundarios en cine. En 2024 será protagonista en un musical sobre Rocky Balboa, el boxeador interpretado en el cine por Sylvester Stallone.