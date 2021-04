"Marca la cancha, Argentina": "Evita" pide al FMI alivio de la deuda

Cambiar la deuda financiera de los países por la deuda ecológica de sus acreedores: eso planteó el jueves la ONG estadounidense Avaaz con una activista disfrazada de la mítica exprimera dama argentina Eva Perón cantando frente a la sede del FMI en Washington.

La puesta en escena por el alivio de la deuda de países emergentes tuvo lugar en el marco de las reuniones de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se desarrollan esta semana en formato virtual por la pandemia, y cuando Argentina negocia con el FMI los términos de pago de un gigantesco préstamo.

"Marca la cancha, Argentina. La deuda ya no es contigo, es con tu tierra, es con tus ríos, con el futuro, con tu pueblo", entonó una "Evita" vestida de blanco y con peluca rubia, en una nueva versión del hit "Don't Cry For Me Argentina".

Según Avaaz, si bien Argentina tiene una deuda significativa con el FMI, también posee recursos naturales cuya protección y conservación "vale mucho más para todo el planeta que su deuda soberana".

Una activista disfrazada de Evita Perón participa en una manifestación frente a la sede del FMI para pedir alivio de la deuda argentina, el 8 de abril de 2021 en Washington (AFP/AFP)

"Un desequilibrio similar de pobreza monetaria a pesar de la riqueza de la biodiversidad existe en la mayoría de los países pobres altamente endeudados", señaló la ONG en un comunicado.

Por eso, bajo la consigna "No cedas a la codicia, Kristalina", la organización le pidió a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, revisar el concepto de "créditos" y "deudas" desde un nuevo paradigma.

"Que los países ricos paguen la deuda ecológica", se podía leer en español en una pancarta que sostenían los manifestantes, mientras al terminar de cantar, "Evita" sostuvo en alto un cartel en inglés que decía "IMF Debt: reform or rebellion" ("Deuda del FMI: reforma o rebelión").

Argentina, que recibió 44.000 millones de dólares del FMI en el marco de un programa por 57.000 millones suscripto en 2018, busca un nuevo acuerdo crediticio con el organismo multilateral.

Según el presidente argentino, Alberto Fernández, que heredó el préstamo de su antecesor Mauricio Macri, la deuda "es impagable" en las condiciones en las que fue pactada.

En Argentina, la pobreza trepó al 42% de la población a fines de 2020, con una inflación de 36,1% y un desempleo de 11%.