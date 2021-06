Los problemas de acceso a portales de todo el mundo en vías de solucionarse

Los problemas de acceso registrados el martes en portales de medios de todo el mundo pero también institucionales como la Casa Blanca están siendo resueltos, dijo la empresa estadounidense Fastly que está en el origen del incidente.

Fastly no precisó si la causa fue técnica o si se trató de un ataque. La segunda hipótesis era considerada poco probable por expertos consultados por la AFP.

La empresa, cuyo portal tampoco se podía consultar, explicó que había "identificado" el problema en sus servicios de CDN (Content Delivery Network), es decir, sus redes de difusión de contenidos, y aseguró que su red mundial volvió a la normalidad hacia las 11h10 GMT.

Estas redes son un grupo de servidores que trabajan juntos para poner a disposición datos y contenidos.

Sobre las 09H30 GMT, el sitio especializado Down Detector, comenzó a registrar señales de usuarios descontentos por no acceder a numerosos sitios de información como The New York Times, Le Monde, Financial Times, Corriere della Sera y El Mundo, entre otros. Tampoco se podía ingresar a la plataforma de discusiones Reddit o al sistema de pagos Paypal.

El sitio gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba también un mensaje de error y afirmaba estar indisponible.

Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal "no estaba funcionando".

La página web Down Detector, especializada en la detección de fallos de este tipo, apuntaba que había "una avería de gran envergadura en Fastly", un gigante estadounidense de tecnología.

Fastly es una empresa poco conocida pero estratégica que propone a los editores de páginas en internet ayuda para difundir sus contenidos a escala internacional, albergando portales espejo de la página original en todo el mundo.

Su servicio permite evitar así que todas las demandas dirigidas a una página en internet en concreto confluyan en el mismo lugar al mismo tiempo y creen atascos. Es decir, ayuda a agilizar las conexiones.

Las páginas que difunden contenidos audiovisuales y los medios de comunicación son los grandes clientes de estas páginas que proponen CDN ya que son portales que registran momentos de mucho tráfico.

Así, empresas como Fastly gestionan centenares de miles de millones de peticiones de conexión por día y son una especie de reguladores del tráfico.

"Casi todos los sitios web utilizan servicios en la nube y de retransmisión de contenido ", dijo Corinne Cath-Speth, investigadora del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.

Un problema momentáneo como éste "tiene por lo tanto ramificaciones importantes para todos en internet", dijo en Twitter.

"Esto plantea preguntas esenciales sobre los peligros de consolidar el poder en la nube y la influencia incuestionable de estos actores a menudo invisibles en el acceso a la información", añadió.

Fastly tiene su sede en San Francisco y el año pasado registró un volumen de negocios de 291 millones de dólares.