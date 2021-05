La sequía llega antes que el verano a California

El verano ni siquiera ha comenzado y el embalse de Oroville, el segundo más grande de California y que suministra agua potable a la mayor parte de la población del estado, está a menos de la mitad de su capacidad promedio en esta época del año.

Es un indicador preocupante de la sequía en el norte del estado de la costa oeste.

"Cuando entramos en un año como este con el embalse bajo y con condiciones realmente secas en todo el estado, es preocupante", dijo a la AFP John Yarbrough, subdirector adjunto del Departamento de Recursos Hídricos de California.

"El embalse está mucho más bajo de lo que nos gustaría, mucho más bajo de lo normal en esta época del año. Está alrededor del 47% del promedio", dijo, señalando la tierra seca y agrietada alrededor del lago.

Embarcaciones amarradas en el embalse de Oroville, en el norte de California, el 24 de mayo de 2021 (AFP/AFP)

Desde el 10 de mayo, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia por sequía en más de 40 condados. Las condiciones en el condado de Butte, donde se encuentra el embalse de Oroville, ya se consideran "extremas", el nivel de alerta más alto.

Y no se espera que la situación, agravada por el cambio climático, mejore antes de que regresen las lluvias, en cinco o seis meses.

Yarbrough dijo que en 2019, un "buen año", el nivel del agua alcanzaba los árboles del borde de la presa, unos 50 metros más alto de lo habitual.

Residentes de la zona dijeron a la AFP que nunca antes habían visto condiciones de tanta sequía como esta.

Muchos recordaron que en 2017 tuvieron que evacuar la zona porque las lluvias habían llevado a las autoridades a temer que la presa se rompiera por la presión. Cuatro años después, la situación ha cambiado drásticamente.

- Evaporación -

El embalse de Oroville, construido en la década de 1960 en la confluencia de tres ríos, es una de las infraestructuras claves del Proyecto de Agua del Estado de California, una red masiva de pantanos, acueductos y tuberías que sirven para transportar agua desde la parte norte del estado hacia la sur, más poblada y con un clima mucho más seco.

"Este pantano proporciona agua potable a 27 millones de californianos", dijo Yarbrough, y agregó que también suministra agua para regar "hasta 750.000 acres" (303.000 hectáreas) de tierras agrícolas.

El norte de California recibe de media dos tercios de la precipitación total del estado, pero este año ha sido especialmente anómalo.

El 1 de abril, que tradicionalmente marca el final de las nevadas en el estado, las reservas de nieve en las montañas de Sierra Nevada, fuente aproximadamente un tercio del agua utilizada en California, eran solo alrededor del 60% del promedio en esa época.

"Una cosa única este año es que, a medida que la nieve se derritió, el agua terminó empapando suelos secos y evaporándose", lo que significa que muy poca llegó al Oroville, explicó Yarbrough.

Las aguas contenidas por la presa del Oroville, la más alta de Estados Unidos con 235 metros, no se perderán tan rápido, pero al final de la llamada estación seca, se espera que el lago esté en su nivel más bajo desde septiembre de 1977.

- Miedo a los incendios forestales -

Después de dos años con muy pocas precipitaciones y sin garantías de que las próximas temporadas sean mejores, las restricciones de agua son el siguiente paso.

El Departamento de Recursos Hídricos de California, que administra el Proyecto Estatal de Agua, advirtió que corre el riesgo de no poder proporcionar más del 5% del agua solicitada para este año.

Los propietarios de decenas de barcos amarrados en el Oroville se vieron obligados esta semana a poner los barcos en dique seco o correr el riesgo de verlos encallar y dañarse.

Otra consecuencia de la sequía es el aumento del riesgo de incendios forestales, particularmente preocupante en una región devastada en los últimos años por incendios gigantescos.

Los árboles carbonizados que salpican el paisaje alrededor del embalse son un duro recordatorio. El año pasado, el fuego arrasó más de 1,7 millones de hectáreas en California. Treinta y tres personas murieron en los cerca de 10.000 incendios declarados, incluidas 15 en Berry Creek, cerca de Oroville.

Este año, los incendios ya han consumido cinco veces más vegetación que en el mismo periodo de 2020.

"Creo que las condiciones de sequía son una tendencia a largo plazo. Y ha estado sucediendo durante unos seis años", dijo el jefe de bomberos del condado de Butte, John Messina.

"Hemos tenido algunos años húmedos entre esos años, pero en general, son mucho más secos de lo que estamos acostumbrados", dijo.

"No hace falta ser un científico espacial para entender que si no hay precipitaciones, los combustibles no permanecen húmedos, y cuanto más secos estén los combustibles, mayor es la posibilidad de que se produzca un incendio forestal catastrófico, o al menos un verano extremadamente ajetreado en California ".