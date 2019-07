La cacatúa Snowball regresa con 14 pasos de baile »

Martes 09 de Julio de 2019 - Desde Washington (AFP)

La famosa cacatúa de cresta amarilla Snowball, estrella de YouTube desde hace una década por su habilidad para agitar su cuerpo al ritmo de los Backstreet Boys, reapareció el lunes en un artículo científico que describe en detalle no menos de 14 de sus movimientos de baile.

El estudio, publicado en la revista científica estadounidense Current Biology, "muestra por la primera vez que otra especie verdaderamente baila la música de los humanos, espontáneamente y sin entrenamiento, solo basado en su propio desarrollo y su interacción social con los humanos", dijo a AFP uno de sus coautores, Aniruddh Patel, psicólogo en las universidades Tufts y Harvard.

Un anterior estudio de Patel en la misma revista había confirmado que Snowball podía menearse con la música, pero entonces sus pasos se limitaban a movimiento de cabeza y levantar una pata, dos gestos generalmente asociados a los rituales de apareamiento.

Pero poco después, la propietaria de Snowball, Irena Schulz, que se ocupa de él en un santuario para aves en Duncan, Carolina del Sur, notó que el animal se mostraba cada vez más creativo en sus pasos.

Para estudiar el asunto de manera científica, Aniruddh Patel y sus colegas expusieron al pájaro a éxitos musicales de los años 80 ("Another One Bites the Dust" y "Girls Just Want to Have Fun") tres veces cada uno, durante 23 minutos, y filmaron el resultado.

Una observación plano a plano permitió identificar 14 movimientos distintos, incluyendo una impresionante sacudida de cabeza digna de un concierto de metal, y dos movimientos combinados, como lo muestra un video difundido por los investigadores.

"Son movimientos muy complejos, muchos de los cuales no forman parte de la conducta natural de un perico", dijo Aniruddh Patel.

"Ojalá yo pudiera bailar como Snowball", añadió.

