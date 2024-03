Indígenas peruanos denuncian la depredación ambiental en la Amazonía por la minería ilegal

Indígenas peruanos denunciaron este martes la contaminación de ríos y la tala de bosques en la Amazonía por parte de mineras "foráneas" que están extrayendo ilegalmente oro.

"Nuestra agua no es contaminada, nuestro territorio no es contaminado, nuestro aire no es contaminado, pero estas empresas contaminan nuestra agua, talan nuestro bosque y contaminan nuestro territorio y nuestro medioambiente", dijo el líder de la etnia Wampis, Teófilo Kukush, en una conferencia con la prensa extranjera.

Sin embargo, Kukush no identificó el origen de las empresas que supuestamente están contaminando con mercurio los ríos de las cuencas de las regiones amazónicas de Loreto y Amazonas, fronterizas con Ecuador.

Según los wampis, los mineros ilegales han avanzado hacia el área de la cuenca del río Santiago, en el departamento de Amazonas.

"Los mineros ilegales contaminan con mercurio nuestro ríos y eso afecta la vida cotidiana en la actualidad", declaró en idioma wampis la dirigenta Doris Yakum.

Los líderes indígenas señalaron que hay al menos 35 dragas que operan en la zona.

La tala ilegal también ha destruido unas 110.000 hectáreas entre 2021 y 2023 en las regiones de Amazonas y Loreto, según cifras de los gobiernos locales citadas por el dirigente Shapion Noningo.

"Nosotros vivimos una amenaza fuerte. El gobierno nacional no controla estas acciones ilegales", denunció Noningo.

Unos 16.000 wampis viven en un territorio que abarca 1,3 millones de hectáreas en las regiones de Loreto y Amazonas.