Golpear la cabeza de Donald Trump con un martillo, un remedio contra el estrés

Miércoles 12 de Junio de 2019 - Desde Shanghái (AFP)

Una compañía japonesa está triunfando en un salón tecnológico en China con un maniquí de Donald Trump que los visitante pueden golpear en la cabeza con un martillo para luchar contra el estrés.

La cabeza del presidente, con un resorte que la hace moverse, se ha convertido en la estrella del Consumer Electronics Show (CES) Asia, la versión asiática del célebre salón tecnológico de Las Vegas.

"Todavía sería mejor si pudieran utilizar las manos y los pies. Con el martillo no es tan divertido", explica Wang Dongyue, un visitante, tras haber dado un gran mazazo en la cabeza ficticia del presidente estadounidense.

"Si le digo la verdad, no me causa muy buena impresión porque ahora mismo no es muy amistoso con China", afirma este hombre de 31 años.

La cabeza de Trump fue instalada en el salón por la compañía japonesa Soliton Systems, especializada en inteligencia artificial.

El salón de Shangái, organizado por el sindicato profesional estadounidense de electrónica (CTA) se inauguró el martes, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos.

China y Estados Unidos se aplican mutuamente aranceles punitivos sobre mercancías por valor de 360.000 millones de dólares de comercio bilateral anual.

El conflicto preocupa a los mercados mundiales y tiene un importante componente tecnológico, en particular por la presiones de Washington a gobiernos de todo el mundo para que no contraten los servicios del gigante tecnológico chino Huawei, especialista en instalación de redes de internet móvil 5G.

Motocicletas Yamaha T-MAX presentarían fallas en la unidad de control del motor (05/03/2019)

Vehículos Ford Mustang presentarían falla en bolsa de aire (05/03/2019)

Digemid comunica resultado crítico de calidad en fármaco HIERRONIM 2,5% Solución Oral (04/03/2019)

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (27/02/2019)

Digemid comunica resultado critico de calidad en Surgical Blades N° 10 (11/02/2019)

Otras noticias

El gobierno británico presentó el miércoles una legislación destinada a reducir a cero en 2050 sus emisiones netas de gases de efecto invernadero, revisando al alza su objetivo anterior de recortarlas un 80% respecto a 1990, año tomado mundialmente como referencia.

Una compañía japonesa está triunfando en un salón tecnológico en China con un maniquí de Donald Trump que los visitante pueden golpear en la cabeza con un martillo para luchar contra el estrés.

Bruselas llama a finalizar las reformas de la zona euro » La Comisión Europea llamó este miércoles a los países de la Unión Europea (UE) a finalizar las reformas de la zona euro, especialmente la idea de un presupuesto para la zona euro.

La cara oscura de Rappi, la startup colombiana más exitosa de Latinoamérica » El celular de Ramiro Cayola siguió encendido y recibiendo notificaciones de nuevos pedidos tras ser embestido en su bicicleta por un camión que lo mató al instante el 12 de abril en Buenos Aires.

Los precios de los alimentos en Cuba no tienen freno ni reversa » En días alternos, Marcos pasa 14 horas pegado al timón de un taxi y gana un buen salario para la media en Cuba, pero no logra alcanzar el avance del precio de los alimentos, alentado ahora por el desabastecimiento.

Comisión Europea: Reino Unido debe pagar la factura del Brexit incluso en caso de "no acuerdo" » Reino Unido deberá cumplir con sus "obligaciones financieras" si sale de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, una de las "condiciones previas" para la apertura de negociaciones sobre un futuro tratado comercial, recordó este miércoles la Comisión Europea.

Encefalitis presuntamente provocada por lichis mata a 31 niños en India » Al menos 31 niños murieron en el norte de India en los últimos 10 días por una enfermedad cerebral que se cree que está ligada a una sustancia tóxica en los lichis, anunciaron este miércoles funcionarios de Sanidad.