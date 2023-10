FTX: ex novia del rey de las criptomonedas le acusa de ordenarle cometer delitos

La ex novia de Sam Bankman-Fried, cofundador de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX acusado de fraude, aseguró este martes ante un tribunal que el ex ejecutivo le ordenó cometer delitos.

Caroline Ellison, ex novia de "SBF" -como se conoce a Bankman-Fried- y ex socia de negocios que hizo un acuerdo con la Justicia para declararse culpable de siete cargos y ver reducida su pena, testificó durante el juicio, que se sustancia en Nueva York, que sustrajeron "alrededor de 14.000 millones" de dólares de los clientes de la plafatorma de intercambio de criptomonedas antes de que colapsara el año pasado.

"Era el jefe de Alameda (ndlr, la firma de inversiones de FTX) y el propietario de Alameda y me dio instrucciones para cometer delitos", declaró Ellison sobre su ex novio.

Esta graduada de matemáticas de la Universidad de Stanford fue nombrada por el ahora acusado como responsable del fondo especulativo Alameda Research, epicentro del terremoto que terminó con el imperio de "SBF".

La firma comenzó a crujir en noviembre pasado cuando un reporte de prensa denunció relaciones de negocios entre FTX y Alameda Research, la rama de inversiones en criptomonedas de la empresa.

Las acusaciones señalaban que los fondos de algunos clientes de FTX fueron usados, sin su conocimiento, para financiar a Alameda y realizar inversiones arriesgadas.

El pánico se generó de inmediato. Inversores particulares y socios comerciales corrieron a recuperar su dinero, al punto que FTX se hundió y se declaró en quiebra.

Cuando el polvo se asentó, faltaban unos 8.700 millones de dólares, según el administrador que gestionó la liquidación.

En la corte, Ellison dijo que ella y Bankman-Fried "salieron por un par de años" y le acusó de haber sido el responsable de orquestar el mecanismo para retirar fondos de clientes de FTX.

SBF fue sacado de su arresto domiciliario y llevado tras las rejas nuevamente en agosto luego de que los fiscales alegaran que filtró información personal de su ex novia a The New York Times.

Ambos, y también otros ejecutivos de FTX, vivían en un complejo de apartamentos de lujo en las Bahamas hasta que Bankman-Fried fue arrestado y extraditado a Estados Unidos a fines del año pasado.

El joven de 31 años, acusado de fraude y conspiración criminal, cargos que de ser condenado podrían valerle décadas en prisión, siempre ha asegurado que actuó de "buena fe".