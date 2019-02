Miércoles 27 de Febrero de 2019 - Desde Washington (AFP)

El aumento de los casos de sarampión en Estados Unidos ha reabierto el debate sobre la facilidad con la que los padres estadounidenses pueden obtener para sus hijos exenciones de vacunas obligatorias.

Desde el 1 de enero, 159 personas contrajeron sarampión en 10 estados del país, pero un foco ilustra los peligros de las exenciones por motivos religiosos, personales o filosóficos: el condado de Clark, al norte de la ciudad de Portland (noroeste). Ahí se concentran 65 casos, 47 de ellos en menores de 10 años. Casi todos los enfermos no habían sido vacunados.

Hace 15 años, en ese condado, el 96% de los escolares de cinco años estaban vacunados contra el sarampión. En 2017-2018, la cifra cayó al 84%.

En algunas escuelas, sobre todo privadas, la tasa de vacunación contra esa enfermedad, las paperas y la rubéola oscilaba entre el 20 y el 30%. Más de la mitad de los alumnos tienen una exención en algunos centros educativos.

Los representantes públicos del estado de Washington han reaccionado a la epidemia promoviendo un proyecto de ley para eliminar las exenciones de vacunas por razones personales o filosóficas. El texto no menciona, sin embargo, los motivos religiosos.

En Estados Unidos, esas exenciones están muy extendidas. Sólo tres de los 50 estados (California, Misisipi y Virginia Occidental) no lo permiten.

California puso fin a la exención por convicciones personales en 2015, y ya sólo permite una dispensa por razones médicas.

Otros estados han endurecido su legislación en los últimos años. Connecticut obliga a los padres a entregar una declaración anual y firmada ante notario por cualquier exención religiosa. Desde 2015, Delaware permite expulsar temporalmente de la escuela a los niños no vacunados, en caso de epidemia.

Vermont quiere acabar con la exención religiosa tras haber suprimido el motivo filosófico hace cuatro años, según el diario The Washington Post. Arizona, Iowa y Minnesota presentaron proyectos de ley en ese sentido en los últimos meses.

- Disparidades -

En el conjunto del país, la tasa de vacunación no se ha desplomado. Según los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), cerca del 95% de los niños de cinco años recibieron las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela, la difteria, el tétanos y la tos ferina en el curso 2017-2018.

Pero esa tasa nacional oculta fuertes disparidades regionales, e incluso entre centros educativos, como demuestra el caso del condado de Clark. Y algunas señales preocupan a las autoridades sanitarias. El curso pasado fue el tercero consecutivo en el que aumentó el número de exenciones, aunque el incremento fue limitado.

La proporción de niños menores de dos años que no recibieron ninguna vacuna también crece lentamente. Su número pasó del 0,9% de los niños nacidos en 2011 al 1,3% de los que nacieron en 2015. Ese fenómeno apenas se producía a comienzos de siglo.

Las exenciones no son el único motivo por el que los niños no son vacunados. El gran número de vacunas recomendadas en los dos primeros años de vida -se aconseja aplicarlas contra 14 enfermedades- exige una disciplina que no todos los padres logran seguir, especialmente en el caso de las vacunas que necesitan tres o cuatro dosis.

La falta de acceso a los seguros médicos para algunas familias es otro problema. Los niños de esos hogares están sobrerrepresentados entre los no vacunados, indican los CDC.

En el Congreso estadounidense, algunos parlamentarios han empezado a movilizarse a raíz de la epidemia de sarampión. La enfermedad contaminaba prácticamente a todos los niños estadounidenses antes de la vacuna, en 1963, y mataba a 500 personas al año en Estados Unidos. Esa enfermedad se declaró erradicada en el 2000. Pero desde entonces se han registrado entre unos 50 y más de 600 casos según los años.

